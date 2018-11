Medicul care a făcut împrumut la bancă pentru a putea trata bolnavii din comuna sa a fost tâlhărit și batjocorit în propria casă,, Acești oameni au acționat pentru puținul pe care îl aveam. Sunt un amărât de medic de țară care 31 de ani a dat de la el pentru ceilalți. Au considerat că dacă am o mașină în curte am și miliarde în casă. Acea mașină e munca unui om care nu are soție, nu are copii, are 60 de ani, 30 și ceva de ani de muncă"

Medic român tâlhărit și batjocorit pentru o mână de bani

Cătălin Petrencic, medic de familie în comuna Mânăstirea din Călărași, a fost atacat în locuința și cabinetul său

