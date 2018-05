Miercuri, 02 Mai, 21:22

Timea Bacsinszky (28 de ani, 46 WTA) a suferit o accidentare gravă înaintea debutului la WTA Rabat.

Timea, jucătoare cu origini românești, tatăl ei fiin născut în Transilvania, a postat o imagine durerioasă pe Instagram, cu piciorul bandajat și un set de cârje.

"Multă lumea m-a întrebat ce am pățit, de ce m-am retras de la minunatul turneu de la Rabat, unde am primit un Wild Card. Ei bine, în timpul încălzirii dinaintea primului meu meci, după 10 minute, am alergat... citeste mai mult