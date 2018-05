Şoferul microbuzului implicat în accidentul din Ungaria, în urma căruia nouă români au murit, transmitea Live pe Facebook în momentul impactului. În tot acest timp, cei dragi priveau imaginile.

Dacă fiul şoferului şi alte rude se uitau la live-ul de pe Facebook, soţia lui Petru Zălar habar nu avea ce se întâmpla. Se pare că, în momentul tragediei, femeia se afla la magazinul pe care familia ei îl deţine.

O mamă își urlă durerea: Și-a văzut fiica moartă, în live-ul făcut pe Facebook de șoferul microbuzului: "Am văzut-o sub roată! Trebuie s-o ating, să-i simt mirosul, să-i mângâi părul"

Înregistrarea care a apărut pe reţelele de socializare este făcută de o persoană care a...

