Trei botosaneni au fost raniti si tranportati la spital dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat.



Luni, in jurul orei 6.00, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 208B, din comuna Udesti, un barbat de 52 de ani, din judetul Botosani, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, carosabilul fiind acoperit cu zapada, a patruns pe contrasens, dupa care, s-a rasturnat in afara partii carosabile.Din accident, a rezultat ranirea a trei pasageri din autoturism cu varste cuprinse intre 43 si 63 de ani, toti din... citeste mai mult

