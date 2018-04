Un bărbat de 42 de ani, care lucra pentru consolidarea fundaţiei unei case din localitatea vâlceană Păuşeşti - Măglaşi, a murit marţi după ce a fost prins sub un zid care s-a prăbuşit, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea, Cătălin Popescu.

El a precizat că accidentul s-a produs în jurul orei 11,40, echipele de pompieri intervenind timp de peste o oră pentru scoaterea victimei de sub dărâmături.

Conform reprezentantului ISU Vâlcea, bărbatul scos în jurul orei 13,00 de sub zidul prăbuşit prezenta... citeste mai mult