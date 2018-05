Tragedie în urmă cu puțin timp în Maramureș. Remorca unui trator s-a răsturnat peste mai multe persoane din Sighetu Marmației.

„Din informațiile pe care le avem la această oră, nu au fost prinse toate trei sub remorcă. Era vorba despre două adulți și trei copii, cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani. Erau pe câmp, adultul era conducătorul tractorului. Mai era o doamnă de 62 de ani în remorcă și cei trei copii de care vă spuneam. S-a răsturnat remorca și femeia de 62 de ani a fost prinsă sub remorcă”, a declarat Cornel Băbuț, reprezentant ISU Maramureș.

La fața locului au ajuns o ambulanță și un echipaj de la SMURD.

Femeia a fost scoasă de sub remorcă și s-au... citeste mai mult

acum 56 min. in Actualitate, Vizualizari: 31 , Sursa: Antena 3 in