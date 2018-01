Un accident rutier a avut loc pe soseaua B9, in apropierea localitatii Kerken din Renania de Nord - Westfalia, in urma caruia a decedat un roman de de 27 de ani. Acesta a incercat sa traverseze soseaua intens circulata, in plin trafic al diminetii, iar peste el au trecut trei masini in viteza. Barbatul a murit pe loc.

Romanul a incercat sa treaca de partea cealalta a strazii, ignorand faptul ca soseaua nu avea marcaj de trecere pentru pietoni, iar la ora aceea a diminetii traficul era intens.

Barbatul era imbracat in haine de culoare inchisa, ceea ce a facut ca acesta sa nu poata fi sesizat la timp de o conducatoare auto din localitatea Rees.... citeste mai mult