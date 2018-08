Un inspector de muncă a ajuns pe şantierul ştrandului din Scoreiu, pentru a elucida în ce împrejurări un muncitor a murit şi alţi doi au fost răniţi, fiind surprinşi sub un mal de pământ, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu, Ana Raluca Gancea.

Unul din cei trei muncitori aflaţi sub malul de pământ a fost scos la suprafaţă decedat, de către pompieri. Ceilalţi doi muncitori scoşi de sub pământ sunt conştienţi şi doar unul dintre ei are traumatism... citeste mai mult