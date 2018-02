Accidentul s-a produs sambata dimineata la ieşirea din Apahida spre Reghin. Din primele informatii, un sofer in varsta de 21 de ani din judetul Mures, care se deplasa pe directia Mociu - Apahida, in timp ce efectua o depasire, a derapat, a pierdut controlul asupra autoturismului si s-a rostogolit inafara partii carosabile. In masina, impreuna cu el, se mai aflau logodnica si tatal acesteia. Daca soferul si logodnica sa, in varsta de 19 ani, au scapat fara nicio zgarietura, socrul soferului, un barbat in varsta de 42 de ani, a avut nevoie de ingrijiri medicale si a fost... citeste mai mult