Accident spectaculos la intrarea in Barlad, cu doua victime!

IMPRUDENTA… In urma cu cateva minute, la intrarea in municipiul Barlad dinspre Tecuci, a avut loc un accindent de circulatie, soldat cu doua victime. O masina KIA, cu numar de Vaslui, care se deplasa dinspre Barlad spre Tecuci, a franat brusc si a vrut sa schimbe directia de mers spre stanga, fara a semnaliza. A fost acrosata din spate de un autoturism Mercedes, inmatriculat in Bucuresti. Masina de Valsui a fost proiectata in afara carosabilului, iar masina de Bucuresti a suferit avarii serioase in partea din fata.... citeste mai mult