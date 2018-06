Un bărbat a fost prins sub metrou, în staţia Basarab, sâmbătă, 9 iunie, fiind vorba de un accident și nu de o tentativă de sinucidere. Victima a fost scoasă de sub garnitura de tren și transportată la spital, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF).

“Un bărbat de 35 de ani a fost prins sub metrou în staţia Basarab după ce a căzut accidental”, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, Daniel Vasile, pentru Mediafax.

Potrivit sursei citate, bărbatul este conştient şi a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.



