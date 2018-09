Accident rutier la Ovidiu: a intervenit elicopterul SMURD!

Medicii constănţeni au fost solicitaţi să intervină la Ovidiu, în urma producerii unui accident rutier.

Potrivit poliţiştilor, la data de 10 septembrie a.c., in jurul orei 11.10, un bărbat în vârstă de 25 de ani a condus un autoturism marca VW pe strada Teiului din Ovidiu, dinspre DN 2A către DN 3 C, iar la intersecția cu strada Poporului nu a respectat semnificația indicatorului Oprire, intrând în coliziune cu un alt autoturism marca Skoda condus de un bărbat de 38 de ani. In urma impactului, autoturismul Skoda a fost proiectat pe trotuar unde a lovit o femeie, de 65 de ani, din localitatea Ovidiu. În urma accidentului a... citeste mai mult

