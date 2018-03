Un accident rutier a avut loc ieri seară la Medgidia.

Potrivit IPJ Constanța, La data de 25 martie a.c., un tânăr, de 27 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Independenței din municipiul Medgidia, dinspre strada Dezrobirii către DN 22 C.

La un moment dat, pe fondul neatenției în conducere, a intrat în coliziune cu o autoutilitară parcată pe sensul său de mers.

În urma impactului, acesta a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu alt autoturism parcat.

In urma accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto, acesta aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

