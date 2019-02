Un accident rutier a avut loc în această seară pe bulevardul Mamaia din Constanța, la intersecția cu strada Dorobanți.

Potrivit IPJ Constanța, la data de 13 februarie, ora 18.18, un bărbat, in vârstă de 32 ani, a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia, dinspre Capitol către Delfinariu şi ajungând la intersectie cu strada Dorobanţi a surprins şi accidentat uşor un barbat, de 38 ani, care s-a angajat în traversarea străzii pe la coltul intersectiei fără să se asigure. ”Pietonul se afla sub influența băuturilor alcoolice (1,26 mg/l alcool in aerul pur... citeste mai mult