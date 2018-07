Un barbat de 71 de ani a murit in aceasta dupa amiaza, in urma unui accident rutier peterecut in apropierea localitatii Crasna. Barbatul a facut o manevra gresita, care i-a fost fatala. Acesta a virat la stanga, fara sa se asigure corespunzator, si a...

Salajeanul, 30 Iunie 2018