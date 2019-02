Un accident rutier a avut loc pe DN 39, la intrare in Mangalia, luni, 18 februarie.

Potrivit oamenilor legii, un bărbat în vârstă de 55 de ani a condus un autoturism dinspre Mangalia către Constanța și, la un moment dat, a accidentat un pieton, pe a doua bandă.

Este vorba despre o femeie, de circa 60 de ani, momentan cu identitate necunoscută, care se angajase în traversarea carosabilului prin loc nepermis (în zona magazinului Kaufland).

Menționăm că șoferul nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.

