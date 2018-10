La data de 15 octombrie a.c., ora 21.50, o tânără, în vârstă de 21 ani, a condus un autoturism pe strada Brândușei din localitatea Cumpăna și la intersecția cu strada Străjii nu a acordat prioritate de dreapta și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o alta femeie, in vârstă de 44 ani.

In urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a celor două conducătoare auto și a unei minore, in vârstă de 13 ani, pasageră in al doilea autoturism.

citeste mai mult