Accident rutier cu trei victime la iesirea din Simleu Silvaniei

Un accident rutier, soldat cu ranirea a trei persoane, a avut loc duminica, 20 ianuarie, in jurul orei 11.30, la iesirea din Simleu Silvaniei spre Nusfalau. Au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau sase persoane. Trei dintre ele au fost ranite in urma impactului, fiind transportate la Spitalul orasenesc Simleu Silvaniei.

Cercetarile continua pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului

