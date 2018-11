Accident provocat de inconstienta și teribilism!

Azi, in jurul orei 12:30, la intersecția dintre strada strada Zutphen și Ana Ipatescu in municipiul Satu Mare a avut loc un accident stupid provocat de inconstienta și teribilismul unui șofer kamikaze.

Acesta a “rulat” cu viteza mare, in jur de 80-100 la ora, conform spuselor martorilor de pe strada Zutphen, o strada din cartierul de case unde viteza normala ar fi 30 la ora, având in vedere ca este o strada lângă școala Generală numărul 10, zona care este frecventata inclusiv sâmbătă si duminica de copii și oameni de vârsta a doua... citeste mai mult