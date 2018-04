Accident pe un șantier din sectorul 3. Un muncitor a murit

Un munictor a murit marți dimineața, după ce s-a prăbușit de la o înălțime de circa 50 de metri, pe un șantier din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit primelor informații, un alt muncitor, care a căzut și el, se află în stare gravă internat la spital.

Cadavrul a fost ridicat de INML in vederea efectuarii necropsiei.

A fost efectuata cercetarea la fata locului, in prezent cercetarile fiind continuate de Sectia 10 Politie sub supravegherea PJS3 sub aspectul savarsirii infractiunilor de neluarea masurilor... citeste mai mult