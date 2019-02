Accident pe DN2E soldat cu 2 morti si 7 raniti. Pasagerii microbuzului cautau o viata mai buna in Italia

Grav accident in aceasta dimineata in jurul orei 7.45 pe DN2E Falticeni-Gura Humorului intre o autoutilitara si un microbuz cu 8 pasageri. Microbuzul plecase de la Pascani si ducea mai multi romani in Italia, la munca. Din primele informatii de la fata locului, in urma accidentului au rezultat 2 persoane decedate si 7 ranite. Persoanele ranite au primit asistenta medicala la fata locului, iar transportate la spital.

