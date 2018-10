Accident pe DN 6: un mort si opt raniti la Jupa!

Astazi, in urma cu putin timp, a avut loc un grav accident rutier produs pe DN 2B, in fata Popasului Stejarul. Soferul unui Matiz, in care se aflau alte patru persoane, a pierdut controlul masinii dupa ce i-a explodat un cauciuc, a intrat pe...

Info Braila, 29 Iunie 2016