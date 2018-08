Accident pe Calea Calarasilor

La data de 07.08.2018, un brailean, in varsta de 22 de ani, in timp ce conducea autoturismul pe strada Chisinaului, dinspre strada Nicolae Iorga, la intersectia cu Calea Calarasilor, nu a respectat semnificatia indicatorului Oprire! si a patruns in intersectie, moment in care a fost lovit de un autoturism, condus de un barbat, din judetul Tulcea, care se deplasa pe Calea Calarasilor, din directia strazii Milcov catre Aleea Mecanizatorilor.

In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala a trei pasageri, dintre care o tanara de 22 de ani si doi minori, cu varste de 2 ani, respectiv doua luni, care au fost transportati la... citeste mai mult

acum 58 min. in Locale, Vizualizari: 28 , Sursa: Info Braila in