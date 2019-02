O autospeciala de Politie a fost avariata, ieri, in urma unui eveniment rutier petrecut chiar in apropierea sediului Inspectoratului Judetean de Politie Suceava.



Un agent de 35 de ani, din Galanesti, care circula cu masina pe bulevardul 1 Mai din municipiul Suceava, a virat in intersectia semaforizata pentru a intra in curtea IPJ numai ca nu a fost atent si nu a acordat prioritate de trecere altui vehicul,condus de un bărbat din Botosani, care venea regulamentar dinspre Spitalul vechi, iar cele doua autoturisme s-a ciocnit.



În urma impactului ambele masini au fost avariate insa din fericire nimeni nu a fost ranit. Cei doi soferi au fost verificati cu etilotestul rezultatul... citeste mai mult

