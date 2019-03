Evenimentul rutier a avut loc in zona Tudor Vladimirescu din municipiul Iaşi. Din spusele martorilor, potrivit bzi, soferul Volkswagenului, cu numere de Botosani, a intrat in intersectie pe culoarea verde dar nu a observat ambulanta aflata in misiune cu semnalele luminoase si sonore si a fost acrosat de aceasta.



Din fericire, in urma impactului, nu au fost victime.



Politisti rutieri si criminalisti au fost la fata locului si fac cercetari pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii... citeste mai mult

