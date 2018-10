Un feribot, cu 56 de pasageri la bord, a lovit două iahturi în sudul Angliei.

Incidentul s-a petrecut în condiţii de ceaţă densă.

Paza de Coastă a anunțat că toți pasagerii sunt teferi, dar mai multe ambarcațiuni de salvare au început să efectueze căutări după ce au auzit strigăte de ajutor în port.



@SkyNews ferry has now been pulled away by tugs. #cowes pic.twitter.com/MWRY5mu7AB

— Unknown (@WjshewittH) 21 October 2018

