Politistul de frontiera care a provocat un accident in urma caruia un barbat de 62 de ani si-a pierdut viata a fost plasat sub control judiciar. Accidentul a avut loc pe DN 29 A, pe raza comunei Zvoristea, vineri dimineata.



Politistul de frontiera, pe nume Ionel Marian, de 23 ani din municipiul Dorohoi, a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina pe contrasens. Acolo, autovehiculul acestuia a intrat in coliziune frontala cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de barbatul din comuna Candesti, judetul...

