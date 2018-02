Un tanar in varsta de 21 de ani, aflat la volanul unui autoturism Skoda, a surprins si accident mortal un barbat in localitatea Moisei. Accidentul s-a produs in jurul orei 16.45, pe D.N.18, pe raza localitatii Moisei. Verificarile efectuate de...

Info Braila, 25 Ianuarie 2018