Cătălin Adrian Sindilă, șoferul vinovat de producerea accidentului rutier mortal, petrecut, vineri seara, la Slătioara, se afla sub influența băuturilor alcoolice și era live pe Facebook.

El a intrat pe contrasens cu autoturismul sau cu volan pe dreapta și a lovit frontal un autoturism care circula regulamentar, scrie Realitatea de Craiova.

„Șoferul unui autoturism, aflat sub influența alcoolului, 0,58 mg/l în aerul expirat, a pierdut controlul asupra direcției de mers pe DJ 677 in comuna Slătioara, a intrat pe contrasens și a lovit frontal un alt... citeste mai mult