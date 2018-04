Un barbat in varsta de 78 de ani, din Iasi, a murit dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada. Accidentul a avut loc in zona Bucsinescu, la intersectia dintre strazile Elena Doamna si Otilia Cazimir. Gheorghe S. traversa strada...

Buna ziua Iasi, 19 Iunie 2011