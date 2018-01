Accident mortal cu un pieton beat

Tragedie, duminicã searã, pe DN 24A, la iesire din localitatea Popeni. Aici, un bãrbat în vârstã de 39 de ani murit dupã ce a fost acrosat de un autoturism si trântit cu putere pe carosabil. Martorii oculari spun cã pietonul se deplasa haotic pe drumul national, afându-se, cel mai probabil, într-o avansatã stare de ebrietate.

Evenimentul rutier s-a petrecut in jurul orei 18.00. La volanul masinii care l-a acorsat pe bãrbat se afla, din primele indicii ale politistilor, o soferitã in varstã de 22 de ani, originarã din localitatea Fãlciu. Femeia le-a declarat oamenilor legii cã nu l-a observat pe bãrbat in timp ce acesta mergea pe... citeste mai mult