Accident la iesire din Vaslui: doua autoturisme au fost implicate

Doua autoturisme au fost implicate, in urma cu putin timp, intr-un incident rutier care a avut loc la Moara Grecilor. In urma impactului au rezultat trei victime, toate constiente. La fata locului s-au deplasat doua ambulante, dar si mai multe echipaje ale Politiei Rutiere care vor stabili imprejurarile in care s-a produs accidentul. Vom reveni cu amanunte.

