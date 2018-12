Accident la Dragomiresti: patru persoane au fost implicate

IMPACT…In aceasta seara, un accident rutier a avut loc în localitatea Radeni, comuna Dragomiresti. Din cate se pare, vinovat pentru producerea incidentului a fost un barbat de 50 de ani, care a pierdut controlul volanului. Acesta a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de un tanar in varsta de 24 de ani. In urma impactului, doua persoane aflate in masina lovita au avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui. La fata locului s-a intervenit cu doua autospeciale ale pompierilor și o ambulanță a... citeste mai mult

