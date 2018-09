Copiii, de 9 si de 7 ani, se jucau pe un drum satesc din comuna Ciurea, judeţul Iaşi. Ambii s-au urcat pe un skateboard si au "condus" spre moarte.



Practic, accidentul s-a produs dupa ce micutii care coborau de pe un drum laturalnic in viteza au intrat direct in fata unui sofer care circula regulamentar. Desi soferul a precizat ca avea o viteza de maximum 40 de kilometri pe ora, nu a mai putut face nimic pentru a evita impactul. Micutii au intrat in partea dreapta fata si au fost practic zdrobiti. Soferul a coborat de la volan si... citeste mai mult

