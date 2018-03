Un accident grav a avut loc vineri seara in judetul Alba. Un tanar in varsta de 19 ani a murit dupa ce masina in care se afla a fost izbita de un tir. Din cauza accidentului, traficul in zona a fost blocat mai mult de o ora. Accidentul s-a produs pe...

Buna ziua Iasi, 16 Ianuarie 2016