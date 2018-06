Accident in localitatea Lanurile

Ieri, in jurul orei 13:20, un tanar, in varsta de 19 ani, din comuna Tufesti, in timp ce conducea un autovehicul pe DE 584, in localitatea Lanurile, s-a angajat in depasirea unui vehicul, moment in care a acrosat cu oglinda laterala, o femeie, in varsta de 46 de ani, din satul Lanurile, acesta parasind locul accidentului.

In urma impactului, a rezultat vatamarea corporala a femeii care a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.

Soferul a fost identificat pe raza comunei Gropeni, iar in cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infracţiunilor de vatamare... citeste mai mult

acum 44 min. in Locale, Vizualizari: 18 , Sursa: Info Braila in