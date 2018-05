Accident in Ianca/ O batrana de 82 de ani a ajuns la spital

In cursul zilei de ieri, in jurul orei 21:00, un barbat, in varsta de 57 de ani, din orasul Ianca, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2B, din directia Braila catre Buzau, a lovit o femeie, in varsta de 82 de ani, din aceeasi localitate, care se angajase in traversarea strazii prin loc nepermis si fara sa se asigure.

In urma impactului, a rezultat vatamarea corporala a femeii, aceasta fiind transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se... citeste mai mult