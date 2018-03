Accident in Capitala, soldat cu un mort si trei raniti O tanara a murit si alte trei persoane au fost ranite in urma unui accident care a avut loc duminica seara, pe soseaua Gheorghe I. Sisesti, in Bucuresti. Mai multe despre raniti, accident, bucuresti, mort Captura foto: Digi24 Social citeste mai mult

azi, 16:46 in Social, Vizualizari: 35 , Sursa: 9am in