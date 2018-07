Un bărbat băut s-a urcat la volan şi a accidentat doi turişti pe o trecere de pietoni din Năvodari, apoi şi-a continuat drumul, fiind prins după câteva ore.

Potrivit reprezentanţilor IPJ Constanţa, un bărbat în vârstă de 31 de ani care conducea pe DC 86, în localitatea Năvodari, a accidentat, în dreptul unui camping, doi tineri, care traversau strada pe trecerea de pietoni.

După accident, şoferul a părăsit locul faptei şi a fost prins câteva ore mai târziu.

„Poliţiştii rutieri au stabilit că bărbatul se afla sub influenţa... citeste mai mult