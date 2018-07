Accident grav la ieșirea din Luna, spre Luncani! Biciclist lovit de TIR! (UPDATE)

Un accident grav s-a produs în urmă cu puțin timp, la ieșirea din localitatea Luna înspre Luncani, unde un TIR ar fi acroșat un biciclist, care circula regulamentar, acesta fiind tras sub TIR.



Din primele informații, biciclistul trăiește, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj de la Ambulanță.

Potrivit IPJ Cluj, biciclistul este încarcerat sub TIR, la această oră se lucrează la degajarea victimei prinsă sub autotren, date despre starea sa nu se cunosc încă și nici despre modul de producere al accidentului.

Foto: arhivă.

-

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! loading... citeste mai mult