Patru elefanți au murit sâmbătă seara, după ce au fost loviți de un tren de pasageri în India.

Accidentul a fost destul de violent, însă niciun pasager nu a fost rănit. Cel de-al cincilea elefant a fost rănit destul de grav.

Conform estimărilor, în statul Assam trăiesc aproape 30.000 de elefanţi asiatici, o specie ameninţată de dispariţie.



