Accident grav in Capitala, intre un motociclist si un autoturism. Barbatul de pe motocicleta a murit Un accident grav a avut loc, miercuri, pe Splaiul Independentei din Capitala, dupa ce un sofer nu s-a asigurat la realizarea unei manevre si a intrat in coliziune cu un motociclist. Barbatul in varsta de 32 de ani care conducea motocicleta a murit pe loc

azi, 01:12 in Social, Vizualizari: 38 , Sursa: 9am in