Paisprezece persoane au murit si alte 14 au fost ranite in urma coliziunii dintre un autocar in care se afla o echipa de hochei juniori si o semiremorca, in Saskatchewan, Canada.

Echipa Humboldt Broncos se deplasa pe autostrada 35, la nord de Tisdale, in provincia Saskatchewan, informeaza ziare.com.

Politia canadiana a anuntat ca 28 de persoane se aflau in autocar, din care 14 si-au pierdut viata, inclusiv soferul.

Celelalte 14 persoane au fost transportate la spital, iar trei se afla in stare critica.

