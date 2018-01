Accidentul s-a întâmplat în apropierea oraşului Kroonstad, aflată în provincia africană Free State.

Pasagerii au fost imediat evacuaţi din tren şi au aşteptat echipele de intervenţie pe marginea drumului.

Presa sud-africană şi serviciile de salvare au informat că, în urma coliziunii, o parte din tren a izbucnit în flăcări.

Potrivit unui pasager, camionul nu a reuşit să oprească în intersecţia şi a fost izbit de tren. Şoferul camionului a încercat să fugă de la faţa locului, însă a fost reţinut de poliţie.

"Am fost traumatizat. Am căutat o uşă pe care să fug, dar toate erau blocate. Brusc, am văzut fum", a adăugat...

