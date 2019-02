O tânără în vârstă de 26 de ani din judeţul Giurgiu a decedat, miercuri seara, după ce maşina în care se afla ca pasager a derapat într-o curbă şi a ajuns în afara părţii carosabile, ea fiind prinsă sub caroseria autovehiculului.

"Echipajele ISU se aflau la Floreşti în urma intervenţiei pentru stingerea unui incendiu la un coş de fum când am fost anunţate că pe DC 148, între satele Floreşti şi Stoeneşti, a avut loc un accident rutier. La faţa locului a intervenit Detaşamentul Bolintin Deal cu o autospecială cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD, iar la momentul sosirii acestora au găsit o femeie rămasă blocată sub un autoturism. Întrucât aceasta nu mai prezenta... citeste mai mult