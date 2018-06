Accident de munca la Gradina Zoologica Braila / Un barbat a fost operat de urgenta

Directia Administratiei Pietelor si Targurilor Braila ascunde un accident grav de munca care a avut loc vineri in incinta Gradinii Zoologice Braila.

Vineri, un angajat al APT Braila s-a ranit grav dupa ce a cazut in timp ce incerca sa monteze un banner publicitar.

Barbatul a fost transportat de urgenta la Spitalul de Urgenta Braila unde a fost operat.

Asteptam reactia Directiei Administratiei Pietelor si Targurilor Braila, care nu a reusit sa ne ofere mai multe detalii despre acest accident, pana in momentul de fata.

