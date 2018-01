Accidentul a avut loc in regiunea Eskisehir, autocarul legand capitala Ankara de orasul Bursa, relateaza RTE.

Majoritatea celor aflati in interior erau turisti in drum spre statiunea de schi Uludag, situata nord-vestul tarii.

Potrivit autoritatilor, drumul nu era umed sau inghetat, existand probabilitatea ca soferul a pierdut controlul volanului.

Soferul Muhsin O. a declarat la Politie ca accidentul s-a produs dupa ce a tras de volan, incercand sa evite o silueta pe care o vazuse pe sosea, gandindu-se ca este un caine.

