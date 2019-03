Potrivit unor martori, camionul incarcat venea cu viteza, intrand pe contrasens. In aceste momente, camionul a acrosat unul din TIR-uri care a incercat sa il evite, intrand in curtea unui om care, in mod miraculos, a scapat nevatamat. In cele din urma, camionul a intrat in alt TIR care a iesit de pe carosabil.

https://www.bzi.ro/exclusiv-accident-cumplit-in-judetul-iasi-doua-tir-uri-si-o-camioneta-s-au-ciocnit-un-barbat-a-murit-iata-cum-s-a-intamplat-update-foto-live-video-687060

citeste mai mult

acum 18 min. in Locale, Vizualizari: 11 , Sursa: Vremea Noua in