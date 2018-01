Accident cu trei victime la Barlad!

Accident cu trei victime la Pascani 8 Trei copii au ajuns la spital in aceasta dimineata dupa ce masina in care se aflau s-a izbit frontal de un stalp de inalta tensiune. Accidentul a avut loc in jurul orei 06.00, la intrarea in Pascani, in zona...

Buna ziua Iasi, 21 Aprilie 2011