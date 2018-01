Accident cu patru rãniti, la Bunesti – Averesti

Vineri dimineatã, Politia Municipiului Husi a fost sesizatã prin apel de urgentã 112 de cãtre o conducãtoare auto de 41 de ani, din comuna Bunesti-Averesti, despre faptul cã, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitãtii Tãbãlãesti, comuna Bunesti-Averesti, s-a rãsturnat in afara pãrtii carosabile. Politistii deplasati la fata locului au constatat faptul cã apelanta conducea autoturismul pe Drumul Judetean 244 D, din directia Bunesti-Averesti cãtre Husi. Într-o curbã la dreapta, nu a redus viteza in mod corespunzãtor, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare iar autovehiculul a pãrãsit partea carosabilã si s-a rãsturnat. Pasageri in autoturism erau doi bãrbati,... citeste mai mult